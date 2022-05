BMW CUP: Di Giuseppe e Raggi passano il 1° turno (Di martedì 17 maggio 2022) Terminate le qualificazioni, otto le italiane nel tabellone principale dell'ITF da 60mila dollari in corso al Circolo Canottieri Tevere Remo Leggi su federtennis (Di martedì 17 maggio 2022) Terminate le qualificazioni, otto le italiane nel tabellone principale dell'ITF da 60mila dollari in corso al Circolo Canottieri Tevere Remo

Advertising

BuffoliTransfer : Nella gara odierna della Dunlop Cup 1000 ?? (Coppa Italia Velocità) a Misano il nostro Daniele Bani su BMW Buffoli I… - zazoomblog : BMW Cup: sorteggiato il tabellone delle qualificazioni - #sorteggiato #tabellone #delle - zazoomblog : Al Circolo Canottieri Tevere Remo torna la "BMW Cup" - #Circolo #Canottieri #Tevere #torna - AutoSpies : BMW M3 Competition v Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio v Porsche 911 Carrera -Which Is Your Cup Of Tea? - AutoSpies Au… -