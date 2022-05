Berlusconi: 'Spero che il Milan vinca lo scudetto e che il Monza vinca i playoff e giochi in Serie A contro i rossoneri' (Di martedì 17 maggio 2022) Silvio Berlusconi, presidente di Forza Italia, ha parlato anche di calcio a margine del vertice del centrodestra ad Arcore: "Il mio cuore... Leggi su calciomercato (Di martedì 17 maggio 2022) Silvio, presidente di Forza Italia, ha parlato anche di calcio a margine del vertice del centrodestra ad Arcore: "Il mio cuore...

