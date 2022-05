Alba Parietti | il fidanzato Fabio Adami è uno schianto | lo avete mai visto?

(Di martedì 17 maggio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Si è riaccesa la fiamma dell’amore per. A conquistarla è stato. Conoscete ildella showgirl?è stata molto spesso riservata sul suo lato privato e sentimentale. Proprio come in questo caso. Anche se, data la figura importante nel mondo dello spettacolo, non poteva che essere fare di occhi

Advertising

infoitcultura : Storie italiane, Alba Parietti svela il vero motivo del malore di Laura Pausini all’Eurovision: “Ho… - FQMagazineit : Storie italiane, Alba Parietti svela il vero motivo del malore di Laura Pausini all’Eurovision: “Ho chattato con le… - G1nn1Weasley : @AdenBallo Improvvisamente mi sento Alba Parietti e sto andando a querelarti. - zazoomblog : Storie Italiane Iva Zanicchi fa una battutaccia su Alba Parietti: “Tu sei …” - #Storie #Italiane #Zanicchi - infoitcultura : Storie italiane, Alba Parietti: 'Vi dico io cosa è successo davvero alla Pausini' -

Ospiti della puntata la celebre artista italiana Iva Zanicchi e la showgirl. Le due donne non erano fisicamente presenti ma lo erano nello specifico in collegamento video. E proprio la ...Dell'accaduto ne parla stamattina a 'Storie Italiane', che svela di aver chiacchierato con la cantante romagnola. 'Ho chattato con lei molto velocemente in questo periodo, so che hanno ...Si è riaccesa la fiamma dell'amore per Alba Parietti. A conquistarla è stato Fabio Adami. Conoscete il fidanzato della showgirlAlba Parietti starebbe per annunciare qualcosa di inaspettato a tutti i suoi fan. Ecco il lieto evento che potrebbe riguarda la donna.