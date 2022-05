Adirato | cambiate i voti a mio figlio Indagato il provveditore agli studi

Advertising

Jardinlesmots : RT @AlexanderLandSp: Bolzano, provveditore agli studi fa alzare i voti al figlio: «Sono adirato, cambiate». La Procura lo indaga https://t.… - luciano55321084 : ALTO ADIGE Bolzano, provveditore fa alzare i voti al figlio: «Sono adirato, cambiate». La Procura indaga il sovrint… - Beverari_M : RT @AlexanderLandSp: Bolzano, provveditore agli studi fa alzare i voti al figlio: «Sono adirato, cambiate». La Procura lo indaga https://t.… - roccogarramone2 : RT @serenel14278447: 'DAL TRIBUNALE Bolzano, provveditore fa alzare i voti al figlio: «Adirato, cambiate». La Procura lo indaga di Chiara… - serenel14278447 : 'DAL TRIBUNALE Bolzano, provveditore fa alzare i voti al figlio: «Adirato, cambiate». La Procura lo indaga di Chia… -

Corriere

In base a quanto ricostruito nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, infatti, Gullotta avrebbe chiamato Lever affermando di essereper i voti attribuiti al figlio, minacciando ...In base a quanto ricostruito nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, infatti, Gullotta avrebbe chiamato Lever affermando di essereper i voti attribuiti al figlio, minacciando ... Bolzano, provveditore agli studi fa alzare i voti al figlio: «Sono adirato, cambiate». La Procura lo indaga Non ho chiesto né di riconvocare il consiglio di classe né di cambiare i voti". Per la procura, invece, il sovraintendente, il dirigente e del professore di tecnologia sono colpevoli e le accuse sono: ...Sotto la lente il sovrintendente, il dirigente scolastico e un insegnante: «Se non modificate le valutazioni vi mando gli ispettori per fare una verifica» ...