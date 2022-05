(Di lunedì 16 maggio 2022) Xtornerà a settembre con la new entry Ambra Angiolini ed il comeback di Fedez, ma secondo quanto scrive TvBlog sarà l’ultima stagione. “”, scrivono. “Il motivo è presto detto, questo programmae nonquanto”. Si legge su TvBlog – “Sky, che non ha più tutto il calcio come una volta (vero volano per una pay tv) evidentemente non si può più permettere uno show costoso come questo, ecco dunque il perché dell’addio e anche, chi lo sa, anche il motivo dei ritorni possibili e probabili nel cast della prossima edizione per un’ultima reunion Skyana“. Oltre il già confermato Fedez dovrebbe tornare infatti anche Mara Maionchi (al posto di Manuel Agnelli) ed Alessandro Cattelan (al posto di ...

foto Luigi Gasparroni Sarà una performance musicale di Sofia Tornambene, la vincitrice di X2019 a chiudere domenica sera l'intenso fine settimana di GustaPorto, una vera e propria "piazza a mare" che ha preso vita già da ieri nell'area portuale di Civitanova Marche. A partire dalle ...... concorre con 'Not The Same' di Sheldon Riley , già concorrente di The XAustralia, The ...la gara il trio della Repubblica Ceca ' We are domi ' con 'Lights Off'. Mentre il voto è in ... X Factor chiude i battenti: “Costa troppo e rende poco” X Factor potrebbe chiudere dopo la prossima stagione con Fedez, Tv Blog fa sapere che la sedicesima potrebbe essere l’ultima su Sky: “Il ...CIVITANOVA MARCHE - Sarà una performance musicale di Sofia Tornambene, la vincitrice di “X Factor 2019”, a chiudere domenica sera l’intenso fine settimana ...