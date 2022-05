«Una nave internazionale per evacuare i soldati del Battaglione dall’acciaieria Azovstal» (Di lunedì 16 maggio 2022) Ilya Samoilenko, 27 anni, è il comandante in seconda dell’ultimo reparto di combattenti che ancora resiste nel complesso siderurgico di Azovstal, a Mariupol. L’acciaieria è stata bombardata di nuovo ieri e Kiev ha accusato Mosca di aver utilizzato bombe a grappolo. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto di nuovo che sono in corso negoziati per permettere ai militari del Battaglione Azov di uscire. In un’intervista rilasciata al filosofo e saggista francese Bernard Henry Lévy e pubblicata da Repubblica Samoilenko parla della situazione nell’acciaieria, delle intenzioni dei russi e dell’idea di una nave guidata da una forza internazionale per tirare fuori i soldati. I soldati russi e l’assedio Samoilenko racconta dice che negli ultimi giorni la Russia sta ... Leggi su open.online (Di lunedì 16 maggio 2022) Ilya Samoilenko, 27 anni, è il comandante in seconda dell’ultimo reparto di combattenti che ancora resiste nel complesso siderurgico di, a Mariupol. L’acciaieria è stata bombardata di nuovo ieri e Kiev ha accusato Mosca di aver utilizzato bombe a grappolo. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto di nuovo che sono in corso negoziati per permettere ai militari delAzov di uscire. In un’intervista rilasciata al filosofo e saggista francese Bernard Henry Lévy e pubblicata da Repubblica Samoilenko parla della situazione nell’acciaieria, delle intenzioni dei russi e dell’idea di unaguidata da una forzaper tirare fuori i. Irussi e l’assedio Samoilenko racconta dice che negli ultimi giorni la Russia sta ...

Advertising

matteosalvinimi : Sono in Aula da dieci ore ad ascoltare testimonianze. L’accusa? Aver rallentato lo sbarco di clandestini raccolti d… - Greenpeace_ITA : ++ Il blocco di 18 ore della nave si è concluso con il fermo da parte della polizia di 22 attivisti. Chiediamo una… - Greenpeace_ITA : ++IN AZIONE da stanotte! STIAMO BLOCCANDO UNA NAVE CARICA DI SOIA DESTINATA A DIVENTARE MANGIME! ??Stiamo fermando… - DamatoRicardo : RT @AStramezzi: Ovviamente lui è un uomo di successo, ricco e più vecchio di me. E credetemi, lei non è una spogliarellista ventenne, è un… - carmela_ienco : RT @AStramezzi: Ovviamente lui è un uomo di successo, ricco e più vecchio di me. E credetemi, lei non è una spogliarellista ventenne, è un… -