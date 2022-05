«Un momento devastante» le parole della cantante. (Di lunedì 16 maggio 2022) Il dolore più grande dopo la gioia più bella. Britney Spears ha perso il suo bambino. L’ex reginetta del pop ha annunciato via Instagram che la sua gravidanza si è interrotta dopo pochi mesi. Così, dopo aver annunciato ai follower la grande gioia per il bebè in arrivo, il primo insieme al fidanzato Sam Asghari, ora rivela il suo grande dramma. Il suo «miracle baby» non c’è più. Britney Spears, ascesa e declino di una popstar guarda le foto Leggi anche › Britney Spears aspetta un figlio da Sam Asghari, l’annuncio su Instagram è… ... Leggi su iodonna (Di lunedì 16 maggio 2022) Il dolore più grande dopo la gioia più bella. Britney Spears ha perso il suo bambino. L’ex reginetta del pop ha annunciato via Instagram che la sua gravidanza si è interrotta dopo pochi mesi. Così, dopo aver annunciato ai follower la grande gioia per il bebè in arrivo, il primo insieme al fidanzato Sam Asghari, ora rivela il suo grande dramma. Il suo «miracle baby» non c’è più. Britney Spears, ascesa e declino di una popstar guarda le foto Leggi anche › Britney Spears aspetta un figlio da Sam Asghari, l’annuncio su Instagram è… ...

Advertising

_Dadino : La cosa che non comprendo é Britney ha un aborto okay, momento devastante okay e Sam pubblica foto dove mette in mo… - rosysantacroce_ : @Jeky655321 E quest'anno, nonostante sia un anno no, è il giocatore che ha segnato di più. Quando è in forma può da… - infoitcultura : Britney Spears, lo straziante annuncio sconvolge i fan: 'Un momento devastante per qualsiasi genitore' - sibilla75 : Solo per dirvi che i Kalush sono musicisti:cittadini, civili, artisti. In un momento devastante della loro vita han… - lakakadonkey : RT @ilcasciavait: Ma cos'ha fatto Theo??? DEVASTANTE! Dopo quel gol, avrei voluto vedere la faccia di addetti vari che non lo considerano… -