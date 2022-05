Tom Felton: "Essere Draco Malfoy in Harry Potter non mi ha aiutato con le ragazze" (Di lunedì 16 maggio 2022) L'attore di Harry Potter Tom Felton ha ammesso che interpretare Draco Malfoy nella saga non lo ha reso popolare tra le donne. Tom Felton, celebre in tutto il mondo per aver interpretato Draco Malfoy nella saga cinematografica di Harry Potter, ha dichiarato che alle ragazze non è piaciuto il suo ruolo nei film e questo, quindi, non gli avrebbe portato molta fortuna. Nonostante l'ultimo film di Harry Potter sia arrivato al cinema più di dieci anni, l'amore di milioni di persone nei confronti della saga con Daniel Radcliffe non è mai tramontato. Questo comporta un costante e rinnovato interesse per tutto ciò che riguarda gli interpreti dei franchise e la loro vita privata. ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 16 maggio 2022) L'attore diTomha ammesso che interpretarenella saga non lo ha reso popolare tra le donne. Tom, celebre in tutto il mondo per aver interpretatonella saga cinematografica di, ha dichiarato che allenon è piaciuto il suo ruolo nei film e questo, quindi, non gli avrebbe portato molta fortuna. Nonostante l'ultimo film disia arrivato al cinema più di dieci anni, l'amore di milioni di persone nei confronti della saga con Daniel Radcliffe non è mai tramontato. Questo comporta un costante e rinnovato interesse per tutto ciò che riguarda gli interpreti dei franchise e la loro vita privata. ...

