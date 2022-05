Star in campo per aiutare Comunità Sant’Egidio e Sbarro Health Research Organization: torna La Partita (Di lunedì 16 maggio 2022) Nuovo anno e nuovo appuntamento con “La Partita” l’evento di calcio, spettacolo e solidarietà, che andrà in onda martedì 24 maggio alle ore 20,45 su Sport Italia (Canale 60 del Digitale Terrestre), che vede sfidarsi in campo sportivi in carriera e del passato, oltre che personaggi del mondo dello spettacolo in un match tra Napoli Vs Resto d’Italia. L’obiettivo è una raccolta fondi solidale per la Comunità Sant’Egidio e SHRO (Sbarro Health Research Organization) a favore della Pace. Tantissimi i nomi dei protagonisti che hanno dato la propria adesione, tra attori, cantanti, calciatori e sportivi di oggi e di ieri. L’evento è organizzato da Coronet Srl con la supervisione di Olivio Lozzi e l’operatività organizzativa su Napoli di Giuseppe ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 16 maggio 2022) Nuovo anno e nuovo appuntamento con “La” l’evento di calcio, spettacolo e solidarietà, che andrà in onda martedì 24 maggio alle ore 20,45 su Sport Italia (Canale 60 del Digitale Terrestre), che vede sfidarsi insportivi in carriera e del passato, oltre che personaggi del mondo dello spettacolo in un match tra Napoli Vs Resto d’Italia. L’obiettivo è una raccolta fondi solidale per lae SHRO () a favore della Pace. Tantissimi i nomi dei protagonisti che hanno dato la propria adesione, tra attori, cantanti, calciatori e sportivi di oggi e di ieri. L’evento è organizzato da Coronet Srl con la supervisione di Olivio Lozzi e l’operatività organizzativa su Napoli di Giuseppe ...

