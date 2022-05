Sparì 16 anni fa, l'intercettazione: 'Fu tritata' (Di lunedì 16 maggio 2022) Anna Marra, 47 anni, con il manifesto di Sonia, la sorella sparita nel 2006 "A quella ragazza sai che hanno fatto? A quella l'hanno tritata. Quella non la ritroveranno mai. L'hanno buttata nell'... Leggi su quotidiano (Di lunedì 16 maggio 2022) Anna Marra, 47, con il manifesto di Sonia, la sorella sparita nel 2006 "A quella ragazza sai che hanno fatto? A quella l'hanno. Quella non la ritroveranno mai. L'hanno buttata nell'...

Advertising

infoitinterno : Sparì 16 anni fa, l’intercettazione: 'Fu tritata' - scintilla2014 : RT @schiva_questa: In tv gente che non si capacita del fatto che in guerra ci si spari contro a vicenda. Un’estraniazione collettiva. Lo di… - DominoEffetto : RT @schiva_questa: In tv gente che non si capacita del fatto che in guerra ci si spari contro a vicenda. Un’estraniazione collettiva. Lo di… - schiva_questa : In tv gente che non si capacita del fatto che in guerra ci si spari contro a vicenda. Un’estraniazione collettiva.… - khachacha : RT @faffa42: Debunking della versione israeliana secondo la quale Shireen Abu Akleh, giornalista di @AlJazeera, sarebbe stata colpita da sp… -

Sparì 16 anni fa, l'intercettazione: 'Fu tritata' Secondo quanto risulta agli atti del processo, i protagonisti del colloquio sono stati già sentiti dagli inquirenti negli anni scorsi e uno di loro ha riferito di essersi inventato tutto. Dall'... Cos'è successo nella sparatoria di Laguna Woods in California: "I fedeli hanno disarmato l'uomo che sparava" L'uomo che ha aperto il fuoco è un asiatico di 60 anni che non apparteneva alla comunità. Nella sparatoria una persona è morta e cinque sono rimaste ferite. La chiesa è della congregazione ... Giallorossi.net Secondo quanto risulta agli atti del processo, i protagonisti del colloquio sono stati già sentiti dagli inquirenti negliscorsi e uno di loro ha riferito di essersi inventato tutto. Dall'...L'uomo che ha aperto il fuoco è un asiatico di 60che non apparteneva alla comunità. Nella sparatoria una persona è morta e cinque sono rimaste ferite. La chiesa è della congregazione ... As Roma, i Friedkin acquistano 6 milioni di azioni del club (COMUNICATO)