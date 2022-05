Roma, caos per i ristoratori: non potranno più utilizzare i tavolini concessi durante il covid, è polemica (Di lunedì 16 maggio 2022) Si scontrano due punti di vista. Da una parte i ristoratori che hanno bisogno di approfittarsi, dopo due anni, della prima stagione estiva con più libertà; dall’altra i residenti che non riescono più a passare per le vie data la presenza dei tavolini. A tal proposito la delibera di giunta, già votata giorni fa, è quasi pronta per fissare le nuove regole che saranno valide dal primo Luglio al 31 Ottobre 2022. Leggi anche: Tentato omicidio a Roma: litiga in strada con l’amica, sale in auto e la travolge La delibera contestata Come riporta Roma Today, i tavolini potranno rimanere a due condizioni: se non sono nel centro storico e, per gli altri municipi, se hanno l’approvazione. Quindi, chi vuole mantenere lo spazio o ne montati di nuovi deve chiedere al municipio di appartenenza ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 16 maggio 2022) Si scontrano due punti di vista. Da una parte iche hanno bisogno di approfittarsi, dopo due anni, della prima stagione estiva con più libertà; dall’altra i residenti che non riescono più a passare per le vie data la presenza dei. A tal proposito la delibera di giunta, già votata giorni fa, è quasi pronta per fissare le nuove regole che saranno valide dal primo Luglio al 31 Ottobre 2022. Leggi anche: Tentato omicidio a: litiga in strada con l’amica, sale in auto e la travolge La delibera contestata Come riportaToday, irimanere a due condizioni: se non sono nel centro storico e, per gli altri municipi, se hanno l’approvazione. Quindi, chi vuole mantenere lo spazio o ne montati di nuovi deve chiedere al municipio di appartenenza ...

