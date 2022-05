Perle di parmigiano proteiche | velocissime | pronte con 2 ingredienti

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 16 maggio 2022) Eccoci ancora qui amanti della cucina fatta in casa! Sai che per preparare un aperitivo con i fiocchi ti basterà utilizzare solo due? La cosa ti lascia perplesso? Beh, non devi perchè è tutto vero e non esiste nulla di più facile da cucinare! Ci vorranno solo cinque minuti di tempo. e preparati a rimanere piacevolmente sorpreso. Gli unici dueda utilizzare per realizzare quest’aperitivo gustoso e sfizioso sono: 100 gr digrattugiato 2 albumi d’uovo Vediamo come realizzare con soli duedelledi! Questa ricetta si rivelerà essere il perfetto matrimonio tra semplicità e sfiziosità. Mettiamoci subito ai fornelli! Per prima cosa prendiamo le uova e recuperiamo solo gli albumi. Ovviamente i tuorli mettiamoli da parte per ...