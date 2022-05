Perché l’islam ha un problema con le donne (Di lunedì 16 maggio 2022) Saman somiglia alle sue coetanee, figlie di genitori pakistani o marocchini, egiziani o bengalesi, di solito appartenenti a famiglie di religione islamica, che vorrebbero vivere all’occidentale, co... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di lunedì 16 maggio 2022) Saman somiglia alle sue coetanee, figlie di genitori pakistani o marocchini, egiziani o bengalesi, di solito appartenenti a famiglie di religione islamica, che vorrebbero vivere all’occidentale, co... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Advertising

BiagioRR : RT @giuliomeotti: Per l'Islam e l'Occidente solo un'altra figlia di un dio minore. Una ragazza cristiana bruciata viva e un prete torturato… - mrighetti1967 : RT @giuliomeotti: Per l'Islam e l'Occidente solo un'altra figlia di un dio minore. Una ragazza cristiana bruciata viva e un prete torturato… - Khadija69909018 : L'islam è la religione della vera natura che non è in contraddizione con la natura umana autentica, creata da Allah… - MaluEntu88 : RT @giuliomeotti: Per l'Islam e l'Occidente solo un'altra figlia di un dio minore. Una ragazza cristiana bruciata viva e un prete torturato… - AntonioDesiena1 : RT @giuliomeotti: Per l'Islam e l'Occidente solo un'altra figlia di un dio minore. Una ragazza cristiana bruciata viva e un prete torturato… -