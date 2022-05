Per l’84° Maggio Musicale va in scena «I due Foscari» di Verdi con Plácido Domingo (Di lunedì 16 maggio 2022) Un titolo che mancava in città dal 1845; sul podio Carlo Rizzi; Jonathan Tetelman è Jacopo Foscari, María José Siri è Lucrezia Contarini, Riccardo Fassi è Jacopo Loredano; costumi ispirati a quelli del XV secolo L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 16 maggio 2022) Un titolo che mancava in città dal 1845; sul podio Carlo Rizzi; Jonathan Tetelman è Jacopo, María José Siri è Lucrezia Contarini, Riccardo Fassi è Jacopo Loredano; costumi ispirati a quelli del XV secolo L'articolo proviene da Firenze Post.

