Nigeria, studentessa cristiana lapidata e bruciata dai compagni di corso "E' stata blasfema" (Di lunedì 16 maggio 2022) Una studentessa lapidata e bruciata dai compagni di Università musulmani. L'Università, in qualunque, posto nel mondo, dovrebbe sempre essere luogo di confronto, crescita e rispetto. Insegnare non solo cultura e nozioni ma anche tolleranza di chi ha idee diverse dalle nostre. Purtroppo non sempre è così e la violenza, talvolta, entra di prepotenza anche nelle L'articolo proviene da Leggilo.org.

fattoquotidiano : Nigeria, studentessa cristiana lapidata e bruciata: era accusata di blasfemia per un messaggio WhatsApp su Maometto - Avvenire_Nei : #Nigeria Studentessa cristiana lapidata a morte. «Blasfema» - Corriere : Orrore in Nigeria, studentessa cristiana lapidata e bruciata per «blasfemia» dai compagni - MorriSabrina : RT @acs_italia: Lapidata a morte per #blasfemia nel nord-ovest della #Nigeria, a #Sokoto: è questa la disumana condanna toccata a Deborah S… - l_serino : RT @pleporace: In Nigeria una studentessa che in una chat di colleghi aveva scritto contro Maometto è stata accusata di blasfemia, lapidata… -