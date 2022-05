Nato, Finlandia partecipa a manovre in Estonia (Di lunedì 16 maggio 2022) (Adnkronos) – Soldati finlandesi, svedesi, americani e ucraini partecipano da oggi a manovre della Nato in Estonia: coinvolti in totale 16mila militari provenienti da 11 Paesi. Secondo i media di Helsinki, sono 250 i soldati finlandesi che prendo parte alle esercitazioni “Hedgehog 2022”, avviate all’indomani dell’annuncio della Finlandia sulla richiesta di adesione all’Alleanza atlantica. Le manovre coinvolgeranno tutti i corpi delle Forze armate, terra, mare, aria e anche le unità cyber. Le esercitazioni non sono state decise in conseguenza dell’invasione russa ma erano previste già da un anno, secondo il vice comandante delle Forze estoni, Veiko-Vello Palm, precisando tuttavia che nelle ultime settimane si sono aggiunti altri Paesi. GOVERNO SVEZIA INFORMA RE SU ADESIONE – Intanto ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 16 maggio 2022) (Adnkronos) – Soldati finlandesi, svedesi, americani e ucrainino da oggi adellain: coinvolti in totale 16mila militari provenienti da 11 Paesi. Secondo i media di Helsinki, sono 250 i soldati finlandesi che prendo parte alle esercitazioni “Hedgehog 2022”, avviate all’indomani dell’annuncio dellasulla richiesta di adesione all’Alleanza atlantica. Lecoinvolgeranno tutti i corpi delle Forze armate, terra, mare, aria e anche le unità cyber. Le esercitazioni non sono state decise in conseguenza dell’invasione russa ma erano previste già da un anno, secondo il vice comandante delle Forze estoni, Veiko-Vello Palm, precisando tuttavia che nelle ultime settimane si sono aggiunti altri Paesi. GOVERNO SVEZIA INFORMA RE SU ADESIONE – Intanto ...

