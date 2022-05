Milan-Atalanta 2-0: “Rossoneri in dolce attesa” | Serie A News (Di lunedì 16 maggio 2022) Il Milan batte 2-0 l'Atalanta a 'San Siro' e, adesso, ha bisogno di un solo punto all'ultima giornata contro il Sassuolo per lo Scudetto Leggi su pianetamilan (Di lunedì 16 maggio 2022) Ilbatte 2-0 l'a 'San Siro' e, adesso, ha bisogno di un solo punto all'ultima giornata contro il Sassuolo per lo Scudetto

Advertising

TuttoMercatoWeb : Che entusiasmo a Zingonia: tifosi dell'#Atalanta caricano la squadra per la sfida al #Milan ?? @p_iannarelli - AntoVitiello : ??? Prova di forza del #Milan, l'ennesima dimostrazione. Battuta anche l'#Atalanta con due prodezze di #Leao e… - CB_Ignoranza : Secondo quanto riportato da @DiMarzio, Ibra avrebbe creato delle crepe nel vetro del pullman con delle manate per i… - Irishsara1980 : RT @ComunqueMilan: Le Pagelle Senza Voti di #MilanAtalanta sottolineano che era la giornata 37, e questo numero non lascia dubbi: abbiamo u… - WorksInItalian : Avete però notato che Salvini, se non sbaglio, ieri non ha fatto gli auguri al “suo” Milan prima della partita cont… -