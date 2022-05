(Di lunedì 16 maggio 2022) L’anticiclone nord africano sembra fare sul serio. Le temperature sono elevate su tutto il Paese ma il tempo presenta la classica instabilità estiva con temporali in montagna e nelle vicine pianure. Il contesto estivo regalerà ancora temperature superiori ai 30 gradi che, combinate con l'alta umidità, causeranno le prime condizioni afose al Nord. Il picco del caldo è atteso martedì 17 con punte di 34 gradi sulle regioni nord occidentali e 32 gradi a Firenze e Roma.LeLainizierà con il bel tempo ma con temporali nella seconda parte del giorno. Rovesci saranno possibili nel pomeriggio su Alpi, Prealpi e dorsale appenninica centro meridionale. Altrove l'atmosfera sarà più stabile con temperature in ulteriore rialzo. Farà davvero caldo per il periodo con valori estivi da pieno luglio. Tra mercoledì 18 e giovedì 19 aria più fresca ...

Advertising

Aspadorir : meteo a sassuolo la prossima settimana ? - infoitinterno : METEO: inizio settimana con l'alta pressione, ma anche con qualche TEMPORALE, vediamo dove - infoitinterno : Meteo, la settimana si apre all'insegna dell'estate: le previsioni di lunedì 16 maggio - robisala3 : @Cobretti_80 Previsione meteo x settimana prossima? - BroloMeteoIT : La settimana inizia con cielo sereno e vento per lo più assente. Leggete le nostre previsioni meteo:… -

iLMeteo.it

...Santa Lucia che per via delle cattive condizioniha preferito rinviare il rientro del simulacro e delle reliquie (da domenica 8 a sabato 14). "Siamo stati costretti a rinviare di una...Ora però, con le ultime novità emerse nelle udienze della scorsa, il "caos" è servito. ...risulterebbe "che il barchino sarebbe stato in perfetta galleggiabilità e che le condizioni... Meteo: nuova settimana, da lunedì ulteriore rinforzo dell'anticiclone, ma ci saranno anche delle insidie Il primo tempo è stato scialbo, contratto, con l’Atalanta che ha punto col destro da fuori di Muriel mentre il Milan ha avuto solo un tiro pulito di Leao verso la porta di Musso. Poi, nel secondo ...L’attesa dovrà proseguire, alla Milano rossonera toccherà aspettare la settimana prossima prima di lasciarsi andare ... Così c’è chi dopo la meraviglia di Theo Hernandez non ha perso tempo. Ha ...