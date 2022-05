Luca Daffrè prima dell’arrivo all’Isola | “Scroccone e sleale”

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 16 maggio 2022)è stato uno dei protagonisti di Uomini e Donne. Corteggiatore di Angela Nasti e Teresa Langella, mai scelto da nessuna e tentatore di Temptation Island, il modello è da tempo sparito dalle telecamere Mediaset. Ritorna ora in veste di naufrago dell’Isola dei Famosi. Leggi anche: Dove vedere la replica di Uomini e Donnesbugiardatonell’Isola dei Famosi: “, morto di fama” Ilary Blasi nella scorsa puntata ha annunciato l’arrivo durante la diretta di oggi di alcuni “boni” per movimentare il soggiorno in Honduras delle naufraghe. Tra di essi c’è, che però non ha nemmeno messo il piede nelle spiagge honduregne e già subisce il primo attacco. A parlare è il suo ex manager, ...