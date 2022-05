Lo spettacolo dell'eclisse totale di Luna (Di lunedì 16 maggio 2022) nel cielo del mondo, queste immagini arrivano da Egitto, da Buenos Aires e dalla Francia. Durante l'eclisse la Luna è stata coperta dall'ombra della Terra che ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 16 maggio 2022) nel cielo del mondo, queste immagini arrivano da Egitto, da Buenos Aires e dalla Francia. Durante l'laè stata coperta dall'ombraa Terra che ...

Advertising

fanpage : 'Il nostro coraggio impressiona il mondo, la nostra musica conquista l'Europa! Faremo del nostro meglio per ospitar… - Affaritaliani : Lo spettacolo dell'eclisse totale di Luna - AcliArteSpett : Il Presidente Tuccinardi è stato riconfermato alla guida di ACLI Arte e Spettacolo per i prossimi quattro anni. Ins… - Giornaleditalia : #LuigiStrangisAmici Luigi Strangis e la vittoria ad Amici 21: il VIDEO dell'esibizione - Marilenapas : RT @RaiNews: La Pattuglia acrobatica dell'Aeronautica militare mancava nella città ligure da 13 anni, anche se in occasione dell'inaugurazi… -