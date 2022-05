Advertising

Lascia la palla alla squadra più forte e prova a resistere alle folate offensive die compagni. Sui piedi dell'argentino capitano un buon numero di opportunità, sventate da scivolate, pali, ...Matteo Darmian voto 5 : Torna titolare e nonuna prestazione memorabile. Anzi, gli errori ...Martinez voto 6,5 : Lotta come un 'Toro', facendo a sportellate con la fisica difesa ... Lautaro regala l’ultima speranza all’Inter e l'ultimo di Lautaro Martinez, i nerazzurri si divorano un'indicibile quantità di occasioni. La squadra di Inzaghi non cambia il registro e come un ricorrente tratto distintivo impossibile da ...La doppietta dell’argentino nella ripresa stende il Cagliari e tiene aperta la volata scudetto, dopo il gol di Darmian. Sardi sul baratro ...