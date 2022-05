Lamezia Terme in festa: il cantante Luigi Strangis vince l’edizione numero 21 di Amici (Di lunedì 16 maggio 2022) Notte di festeggiamenti a Lamezia Terme in Calabria. Il cantante lametino Luigi Strangis è il vincitore di Amici 2022, l’edizione numero 21. L’artista calabrese ha battuto, nella finalissima a due del talent condotto da Maria De Filippi, il ballerino Michele. Luigi si aggiudica 150 mila euro in gettoni d’oro, oltre al Premio delle Radio per il singolo Tienimi stanotte. A Michele il premio da 50 mila euro della categoria ballo. Gli altri finalisti erano Albe, Sissi (Premio della Critica Tim da 50 mila euro) e Alex (premio Oreo da 20 mila euro) per il canto, mentre nella sezione ballo Serena ha ottenuto una borsa di studio di un anno per studiare a New York e il Premio Tim da 30 mila euro. “Grazie alla mia famiglia, se sono arrivato qua ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 16 maggio 2022) Notte di festeggiamenti ain Calabria. Illametinoè il vincitore di2022,21. L’artista calabrese ha battuto, nella finalissima a due del talent condotto da Maria De Filippi, il ballerino Michele.si aggiudica 150 mila euro in gettoni d’oro, oltre al Premio delle Radio per il singolo Tienimi stanotte. A Michele il premio da 50 mila euro della categoria ballo. Gli altri finalisti erano Albe, Sissi (Premio della Critica Tim da 50 mila euro) e Alex (premio Oreo da 20 mila euro) per il canto, mentre nella sezione ballo Serena ha ottenuto una borsa di studio di un anno per studiare a New York e il Premio Tim da 30 mila euro. “Grazie alla mia famiglia, se sono arrivato qua ...

