"Il vero rischio per l'Europa è la Libia". L'inviato Nello Scavo, le mosse segrete di Mosca (Di lunedì 16 maggio 2022) Non è la bomba atomica la vera arma in mano a Vladimir Putin, ma quella migratoria. Secondo Nello Scavo, inviato di guerra di Avvenire che conosce bene il teatro dell'Ucraina, l'Europa sta sottovalutando la portata della rappresaglia russa contro l'Occidente. Una rappresaglia che prende le forme della crisi alimentare e di quella geopolitica, vista la presenza dei russi in vaste aree cruciali dell'Africa, e che rischia di vedere drammaticamente esposta l'Italia, in prima fila nel Mediterraneo. Tradotto: le ondate di sbarchi che abbiamo conosciuto negli ultimi 10 anni potrebbero sembrare all'acqua di rose rispetto a quello che ci aspetta nei prossimi mesi, se il conflitto con il Cremlino continuerà. "Indubbiamente questa è una guerra che se si allunga si allarga. L'allungarsi nel tempo della guerra ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 16 maggio 2022) Non è la bomba atomica la vera arma in mano a Vladimir Putin, ma quella migratoria. Secondodi guerra di Avvenire che conosce bene il teatro dell'Ucraina, l'sta sottovalutando la portata della rappresaglia russa contro l'Occidente. Una rappresaglia che prende le forme della crisi alimentare e di quella geopolitica, vista la presenza dei russi in vaste aree cruciali dell'Africa, e che rischia di vedere drammaticamente esposta l'Italia, in prima fila nel Mediterraneo. Tradotto: le ondate di sbarchi che abbiamo conosciuto negli ultimi 10 anni potrebbero sembrare all'acqua di rose rispetto a quello che ci aspetta nei prossimi mesi, se il conflitto con il Cremlino continuerà. "Indubbiamente questa è una guerra che se si allunga si allarga. L'allungarsi nel tempo della guerra ...

