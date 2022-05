Guerra Russia-Ucraina, la vice di Zelensky: “La scelta è solo quella delle armi. Ora impossibile risolverla politicamente, Putin non vuole” (Di lunedì 16 maggio 2022) La scelta è “solo quella delle armi”, perché in questo momento “non ci sono possibilità di risolvere il conflitto politicamente”. Il motivo è chiaro: “Putin non vuole, vuole la distruzione dell’Ucraina”. La vicepremier Ucraina Iryna Vereshchuk non vede altre vie d’uscita all’invasione di Mosca, visto lo stato attuale del conflitto. “Sì”, risponde a Sky Tg24 quando le viene chiesto se insistere sul cammino diplomatico rischia di indebolire Kiev in questa fase della Guerra. “Non siamo pronti per un cessate il fuoco immediato, perché è impossibile da realizzare”, aggiunge spiegando che è “impossibile garantire” che “tutte le parti del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 16 maggio 2022) Laè “”, perché in questo momento “non ci sono possibilità di risolvere il conflitto”. Il motivo è chiaro: “nonla distruzione dell’”. LapremierIryna Vereshchuk non vede altre vie d’uscita all’invasione di Mosca, visto lo stato attuale del conflitto. “Sì”, risponde a Sky Tg24 quando le viene chiesto se insistere sul cammino diplomatico rischia di indebolire Kiev in questa fase della. “Non siamo pronti per un cessate il fuoco immediato, perché èda realizzare”, aggiunge spiegando che è “garantire” che “tutte le parti del ...

Advertising

GiovaQuez : Marin: 'Tutto è cambiato quando la Russia ha attaccato l'Ucraina. Non possiamo più fidarci del fatto che ci sarà un… - martaottaviani : #McDonalds ha annunciato uscita da mercato #Russia. La decisione gli costerà 1,5 mld dollari circa. Benvenuti nella… - SkyTG24 : Tutte le attività in #Russia della casa automobilistica #Renault sono adesso proprietà dello Stato russo:… - SilviaColomboSt : RT @OGiannino: Dopo decenni di presenza in Russia con 850 punti di ristorazione, McDonald's annuncia avvio cessione intera sua rete e uscit… - Eugenio85428611 : RT @antonio_bordin: Se anche formalmente le trattative per un cessate il fuoco vengono svolte tra #Russia e #USA, dovrebbere essere chiaro… -