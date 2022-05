Giustizia: pm Milano, 'sbagliata idea che magistratura sia problema Paese' (Di lunedì 16 maggio 2022) Milano, 16 mag. (Adnkronos) - "Aderisco allo sciopero e spero che la partecipazione sia alta in un periodo in cui mi sembra ci sia un'aria sbagliata nei confronti dei magistrati. E' un'iniziativa importante". Lo afferma il procuratore aggiunto di Milano Maurizio Romanelli che partecipa all'estensione decisa dall'Anm. Sulla contestata riforma della Giustizia "Le interlocuzioni ci sono state", ma "lo spirito mi sembra sbagliato: partire dall'idea che la magistratura rappresenti il problema del Paese, che si debba incidere su quello senza fare le modifiche necessarie, mi sembra sbagliato". Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 16 maggio 2022), 16 mag. (Adnkronos) - "Aderisco allo sciopero e spero che la partecipazione sia alta in un periodo in cui mi sembra ci sia un'arianei confronti dei magistrati. E' un'iniziativa importante". Lo afferma il procuratore aggiunto diMaurizio Romanelli che partecipa all'estensione decisa dall'Anm. Sulla contestata riforma della"Le interlocuzioni ci sono state", ma "lo spirito mi sembra sbagliato: partire dall'che larappresenti ildel, che si debba incidere su quello senza fare le modifiche necessarie, mi sembra sbagliato".

