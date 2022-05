Far vivere un sogno ai tifosi paga dividendi: boom di spettatori al San Siro (Di lunedì 16 maggio 2022) Il Milan che si appresta a vincere lo scudetto fa anche il record di incassi in questa stagione: 40 milioni di euro dal San Siro. Un dato che può essere certificato con una giornata d’anticipo dato che i rossoneri chiuderanno in trasferta l’ultima giornata di campionato. Al Mapei Stadium ci sarà Sassuolo-Milan, stadio in cui gli uomini di Pioli molto probabilmente festeggeranno lo scudetto, dato che al Milan basta un punto per laurearsi campione d’Italia. Ma vincere lo scudetto e far sognare porta anche tifosi allo stadio. Lo certificano gli incassi della vendita dei biglietti di San Siro, sponda Milan. “il Milan può sorridere sul fronte economico. Il club rossonero ha chiuso infatti la stagione con ricavi da stadio che sfiorano i 40 milioni di euro, facendo registrare il miglior risultato degli ultimi anni” scrive Calcio e Finanza che ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 16 maggio 2022) Il Milan che si appresta a vincere lo scudetto fa anche il record di incassi in questa stagione: 40 milioni di euro dal San. Un dato che può essere certificato con una giornata d’anticipo dato che i rossoneri chiuderanno in trasferta l’ultima giornata di campionato. Al Mapei Stadium ci sarà Sassuolo-Milan, stadio in cui gli uomini di Pioli molto probabilmente festeggeranno lo scudetto, dato che al Milan basta un punto per laurearsi campione d’Italia. Ma vincere lo scudetto e far sognare porta ancheallo stadio. Lo certificano gli incassi della vendita dei biglietti di San, sponda Milan. “il Milan può sorridere sul fronte economico. Il club rossonero ha chiuso infatti la stagione con ricavi da stadio che sfiorano i 40 milioni di euro, facendo registrare il miglior risultato degli ultimi anni” scrive Calcio e Finanza che ...

Advertising

LauraPausini : Per la realizzazione dell’opening di questa sera sul palco di @Eurovision ho preso ispirazione dal mondo dell’arte… - amlu5520 : @1968Niki @ladyonorato Cara, sembra che in questo vivere ognuno usi il suo libero arbitrio per giocare alla roulett… - viverepesaro : Gara 2 playoff, coach Banchi: 'Dovremo far ricorso a ogni risorsa tecnica, tattica e fisica' - ma_ossandon : RT @LauraPausini: Per la realizzazione dell’opening di questa sera sul palco di @Eurovision ho preso ispirazione dal mondo dell’arte e dei… - antonio41cotug2 : @Deputatipd @EnricoLetta @pdnetwork La NATO deve espandersi sempre più per far in modo che i dittatori che vogliono… -

La politica è accogliere e rispettare l'altro senza condizioni Siamo chiamati a vivere l'incontro politico come un incontro fraterno, soprattutto con coloro che ... la politica rischia di trasformarsi in un confronto spesso violento per far trionfare le proprie ... Antonio Maglio: chi è il medico ideatore delle Paralimpiadi Una figura rimasta nella storia per la sua concezione di far vivere la disabilità in un modo diverso, aprendoli al mondo dello sport come terapia per migliorare la loro vita. Ripercorriamo la storia ... l'Adige Siamo chiamati al'incontro politico come un incontro fraterno, soprattutto con coloro che ... la politica rischia di trasformarsi in un confronto spesso violento pertrionfare le proprie ...Una figura rimasta nella storia per la sua concezione dila disabilità in un modo diverso, aprendoli al mondo dello sport come terapia per migliorare la loro vita. Ripercorriamo la storia ... Far vivere la montagna: nel Vanoi accolte cinque nuove famiglie con dieci bambini