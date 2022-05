Ex mercato ortofrutticolo, cantiere al via: ospiterà spazi di studio e lettura per la Tiraboschi (Di lunedì 16 maggio 2022) Bergamo. Partono il prossimo 23 maggio i lavori per la trasformazione e la sistemazione dell’ex mercato ortofrutticolo di via San Giorgio: il Comune di Bergamo avvia, quindi, entro la fine del mese il cantiere per realizzare i nuovi spazi di studio e lettura a servizio della biblioteca Tiraboschi, progetto molto atteso e su cui l’Assessorato ai Lavori Pubblici ha molto lavorato non solo per completare la progettazione, ma anche per ottenere tutte le autorizzazioni necessarie da parte della Soprintendenza. Sono previsti otto mesi di lavoro: “cerchiamo di completare l’intervento entro la fine di quest’anno” – commenta l’assessore Marco Brembilla. Il colonnato dell’ex mercato ortofrutticolo sarà vetrato, attraverso una nuova tecnica che ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 16 maggio 2022) Bergamo. Partono il prossimo 23 maggio i lavori per la trasformazione e la sistemazione dell’exdi via San Giorgio: il Comune di Bergamo avvia, quindi, entro la fine del mese ilper realizzare i nuovidia servizio della biblioteca, progetto molto atteso e su cui l’Assessorato ai Lavori Pubblici ha molto lavorato non solo per completare la progettazione, ma anche per ottenere tutte le autorizzazioni necessarie da parte della Soprintendenza. Sono previsti otto mesi di lavoro: “cerchiamo di completare l’intervento entro la fine di quest’anno” – commenta l’assessore Marco Brembilla. Il colonnato dell’exsarà vetrato, attraverso una nuova tecnica che ...

