Controlli aeroporto Fiumicino, sanzionati sei autisti Ncc abusivi (Di lunedì 16 maggio 2022) Roma – Proseguono i Controlli disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Roma all’interno del sedime dell’aeroporto internazionale “Leonardo Da Vinci” al fine di contrastare l’esercizio abusivo dell’attività di trasporto pubblico non di linea e ogni forma di abusivismo. I Carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma, in particolare, all’uscita del “Gate 3 – Arrivi”, hanno sanzionato sei autisti che svolgevano abusivamente servizio di noleggio con conducente per il trasporto di persone. I sei sono stati sorpresi mentre procacciavano, senza averne titolo, clienti all’interno dello scalo aereo. I Carabinieri hanno elevato delle sanzioni per un importo totale di € 12.384. Così in un comunicato il Comando Provinciale Carabinieri Roma. (Agenzia Dire) Leggi su romadailynews (Di lunedì 16 maggio 2022) Roma – Proseguono idisposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Roma all’interno del sedime dell’internazionale “Leonardo Da Vinci” al fine di contrastare l’esercizio abusivo dell’attività di trasporto pubblico non di linea e ogni forma dismo. I Carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma, in particolare, all’uscita del “Gate 3 – Arrivi”, hanno sanzionato seiche svolgevano abusivamente servizio di noleggio con conducente per il trasporto di persone. I sei sono stati sorpresi mentre procacciavano, senza averne titolo, clienti all’interno dello scalo aereo. I Carabinieri hanno elevato delle sanzioni per un importo totale di € 12.384. Così in un comunicato il Comando Provinciale Carabinieri Roma. (Agenzia Dire)

Advertising

PISAinVIDEO : Controlli della Polizia di Frontiera in aeroporto: un arresto e una denuncia - yngkobra_ : I controlli all’aeroporto di Francoforte sono incredibili ?? - ccurlyhharry : aeroporto di berlin brandenburg il peggiore esistente sulla faccia della terra buon dio, come può non avere i contr… - _ariesasfuck : @luisaMononoke Non ti dico cosa vedo io in aeroporto ai controlli di sicurezza. Mamme che col neonato in braccio ch… - tuqburnitae : ma se metto il vibratore in valigia all’aeroporto quando fanno i controlli si vede ? ?? -