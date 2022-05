Commissione Ue taglia stime di crescita | Pil 2022 al 2 | 7%

(Di lunedì 16 maggio 2022) BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Le prospettive per l'economia dell'UE prima dello scoppio della guerra erano per un'espansione prolungata e robusta. Ma l'invasione russa dell'Ucraina ha posto nuove sfide. Ciò ha portato laeuropea, nelle previsioni economiche di primavera, a rivedere al ribasso le prospettive didell'UE e al rialzo le previsioni di inflazione. Il Pil dell'UE dovrebbe rimanere in territorio positivo nell'orizzonte di previsione, grazie all'effetto combinato delle riaperture post-lockdown e alla forte azione politica intrapresa per sostenere ladurante la pandemia. Ladel Pil reale sia nell'UE che nell'area dell'euro è ora prevista al 2,7% nele al 2,3% nel 2023, in calo rispettivamente dal 4,0% e dal 2,8% (2,7% nell'area dell'euro), nelle ...

