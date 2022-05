Bimbo in ospedale a Perugia: arresto cardiaco in corso, presentava segni evidenti di lesioni (Di lunedì 16 maggio 2022) Un’altra storia di cronaca di quelle che mai si vorrebbero raccontare con protagonista un bambino. Le ultime notizie questa volta arrivano dall’ospedale di Perugia: sappiamo che il piccolo è stato portato in pronto soccorso quando le sue condizioni erano già gravi. Da quanto si apprende pare che fosse in corso un arresto cardiaco e una situazione di ipotermia. Non solo: i medici hanno riferito alle forze dell’ordine che il bambino riscontrava segni evidenti , lesioni. Si potrebbe pensare a dei maltrattamenti ma è ancora presto per fare delle ipotesi, saranno le forze dell’ordine a capire che cosa è successo al piccolo e come mai il bambino sia arrivato in ospedale in quelle condizioni. Secondo quanto risulta è ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 16 maggio 2022) Un’altra storia di cronaca di quelle che mai si vorrebbero raccontare con protagonista un bambino. Le ultime notizie questa volta arrivano dall’di: sappiamo che il piccolo è stato portato in pronto socquando le sue condizioni erano già gravi. Da quanto si apprende pare che fosse inune una situazione di ipotermia. Non solo: i medici hanno riferito alle forze dell’ordine che il bambino riscontrava. Si potrebbe pensare a dei maltrattamenti ma è ancora presto per fare delle ipotesi, saranno le forze dell’ordine a capire che cosa è successo al piccolo e come mai il bambino sia arrivato inin quelle condizioni. Secondo quanto risulta è ...

