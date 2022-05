Avete mai visto la moglie di Marco Liorni? Forse è una delle più belle (Di lunedì 16 maggio 2022) Marco Liorni è noto a tutti per la sua ineguagliabile capacità di coinvolgere il pubblico nelle sue trasmissioni ma lo si conosce poco dal punto di vista privato. A tal riguardo, Avete mai visto sua moglie? Conduttore pluripremiato, Marco Liorni è amato dal pubblico per la sua trasparenza e pacatezza nel gestire i programmi a lui affidategli, cercando di non tralasciare anche una punta di ironia al fine di far strappare un sorriso o una risata. Ad esempio, lo si rammenta in diverse occasioni a La Vita in Diretta. Marco Liorni-AltranotiziaOggi è al timone di Italia Si! in onda ogni sabato pomeriggio e, stando a quanto affermato da Davide Maggio, tornerà, dal mese di giugno, con il game show Reazione a Catena. Una ... Leggi su altranotizia (Di lunedì 16 maggio 2022)è noto a tutti per la sua ineguagliabile capacità di coinvolgere il pubblico nelle sue trasmissioni ma lo si conosce poco dal punto di vista privato. A tal riguardo,maisua? Conduttore pluripremiato,è amato dal pubblico per la sua trasparenza e pacatezza nel gestire i programmi a lui affidategli, cercando di non tralasciare anche una punta di ironia al fine di far strappare un sorriso o una risata. Ad esempio, lo si rammenta in diverse occasioni a La Vita in Diretta.-AltranotiziaOggi è al timone di Italia Si! in onda ogni sabato pomeriggio e, stando a quanto affermato da Davide Maggio, tornerà, dal mese di giugno, con il game show Reazione a Catena. Una ...

Advertising

PauDybala_JR : Non dimenticherò mai tutto ciò che mi avete fatto vivere, ogni partita, ogni gol. Con voi sono cresciuto, ho impa… - Link4Universe : Avete mai visto il Sole tramontare nello spazio? Ecco un video dalla Stazione Spaziale Internazionale, dove vedono… - rubio_chef : Vediamo se ne parlerete @zdizoro @welikeduel, e se ne parlerete COME NE PARLERETE. Prima o poi la verità che non av… - nieddu_grazia : RT @VitoCavarretta: @Mov5Stelle @GiuseppeConteIT Avete amministrato 5 anni Roma, quale miglior occasione per mostrare al mondo le vostre mi… - JJLoftgren_LBR : RT @PauDybala_JR: Non dimenticherò mai tutto ciò che mi avete fatto vivere, ogni partita, ogni gol. Con voi sono cresciuto, ho imparato,… -