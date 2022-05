Amici 2022, vince Luigi Strangis: ecco chi è il cantante di Lamezia Terme (Di lunedì 16 maggio 2022) Luigi Strangis è il vincitore della 21esima edizione di ‘Amici di Maria De Filippi’. Il 20enne di Lamezia Terme (Catanzaro) trionfa nella finalissima contro il ballerino Michele Esposito, dopo una serie di sfide ricche di emozioni. La serata della finale, domenica 15 maggio, inizia con un in bocca al lupo speciale della padrona di casa Maria De Filippi a ogni artista in gara. “In bocca al lupo per la tua sensibilità, per saper trattenere il pianto, l’amore, la gioia, le passioni e anche la rabbia. In bocca al lupo per la tua passione per la musica e per i tuoi strumenti”, dice la presentatrice a Luigi La finale di Amici è stata seguita da migliaia di persone su corso Numistrano a Lamezia Terme, città di Luigi, dove è stato allestito un maxischermo su iniziativa ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 16 maggio 2022) Luigiè il vincitore della 21esima edizione di ‘di Maria De Filippi’. Il 20enne di(Catanzaro) trionfa nella finalissima contro il ballerino Michele Esposito, dopo una serie di sfide ricche di emozioni. La serata della finale, domenica 15 maggio, inizia con un in bocca al lupo speciale della padrona di casa Maria De Filippi a ogni artista in gara. “In bocca al lupo per la tua sensibilità, per saper trattenere il pianto, l’amore, la gioia, le passioni e anche la rabbia. In bocca al lupo per la tua passione per la musica e per i tuoi strumenti”, dice la presentatrice a Luigi La finale diè stata seguita da migliaia di persone su corso Numistrano a, città di Luigi, dove è stato allestito un maxischermo su iniziativa ...

