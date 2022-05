16 maggio 1984 | la Juve vince la Coppa delle Coppe VIDEO

Leggi su glieroidelcalcio

(Di lunedì 16 maggio 2022) Lain finale diUn anno dopo la pesante sconfitta in finale didei Campioni contro l’Amburgo, laconquista un’altra finale internazionale. Quella didisputata, al St. Jakob Stadium di Basilea, il 16. In uno stadio gremito di tifosintini, la squadra bianconera in tenuta gialloblu, passa in vantaggio dopo pochi minuti grazie ad un gol della rivelazione di quella stagione: Beniamino Vignola. La sua conclusione forte e precisa non lascia scampo al portiere avversario Ze Beto che, nell’occasione, appare un po’ incerto. Il Porto, che è l’altra contendente per il titolo, trova il pareggio con Antonio Sousa con una ...