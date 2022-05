Advertising

matteosalvinimi : Salute, benessere e inclusione: orgoglioso di aver presentato questa mattina, alla Camera, Luigi Mastrangelo (già C… - giulio_galli : RT @StampaNovara: Volley, sarà la Igor più italiana di sempre. E ora la nazionale parla “novarese” - StampaNovara : Volley, sarà la Igor più italiana di sempre. E ora la nazionale parla “novarese” - AmoBergamo : #Bergamo Ilaria Galbusera e la Nazionale italiana volley sorde perdono la finale olimpica, ma non il sorriso - monicamondini : RT @LaraMagoni: Un argento luccicante per le ragazze della Nazionale Italiana di Volley sorde, che si laureano vice Campionesse olimpiche a… -

SPORTFACE.IT

CAMPOBASSO - Il meglio della pallavolo giovanileunder 15 è pronto a sfidarsi in Molise. La regione torna ad ospitare un evento di caratura tricolore, stavolta al maschile, con Campobasso centro motore (quattro gli impianti coinvolti) ed ...Potremmo dunque avere una squadra in seriee una in serie regionale il prossimo anno.' Si passa poi a parlare del futuro che attende sia coach Sassi che L'Alba, con un cenno anche ... Volley, Nazionale femminile in collegiale a Firenze: ecco le convocate Volley, la Nazionale femminile in collegiale a Firenze dal 16 maggio: ecco le convocate dal Ct Davide Mazzanti ...FIRENZE- Torna al lavoro domani la nazionale femminile di Davide Mazzanti, impegnata a Firenze in un collegiale durante il quale affronterà 4 partite amichevoli contro Croazia e Bulgaria. Come nel pre ...