Striscia la Notizia inchioda Achille Lauro | Un clamoroso plagio | ecco le prove

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 15 maggio 2022) "Cornuto" e mazziato. Sembra tramontato lo stellone di, che da qualche anno porta in giro per l'Italia televisiva (soprattutto grazie al Festival di Sanremo) il suo carrozzone glam fatto di provocazioni erotiche, ammiccamenti (omo)sessuali, schitarrate ad effetto e slogan alla giovane Vasco Rossi ancora più debosciato e sbandato. Un bel mix furbetto che lo ha reso attrazione sicura per il circo del piccolo schermo. Questa volta però il (ex?) trapperDe Marinis ha toppato alla grande e lo ha fatto, ahilui, all'Eurovision Song Contest. Pur di partecipare all'evento musical-kitsch che un anno fa ha lanciato i Maneskin nell'empireo della musica mondiale, il buonha deciso di gareggiare per San Marino con il brano Stripper, titolo che è tutto un programma. Sul palco di Torino, però, il suo ...