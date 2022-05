Roma, vendevano steroidi e anabolizzanti in centro e in casa avevano un arsenale (Di domenica 15 maggio 2022) Roma – Si comunica, nel rispetto dei diritti dell’indagato (da ritenersi presunto innocente in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile) e al fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente garantito che la Polizia di Stato, che nel centro della capitale, ha arrestato, in 2 episodi – con le specifiche sotto descritte – 4 persone gravemente indiziate dei reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione di armi. Sul lungotevere Raffaello Sanzio, gli investigatori del I° Distretto Trevi Campo Marzio, hanno fermato 2 persone, un uomo ed una donna, mentre vendevano illegalmente alcun farmaci, tra alcuni steroidi e anabolizzanti, ad una terza persona. Il “cliente” ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 15 maggio 2022)– Si comunica, nel rispetto dei diritti dell’indagato (da ritenersi presunto innocente in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile) e al fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente garantito che la Polizia di Stato, che neldella capitale, ha arrestato, in 2 episodi – con le specifiche sotto descritte – 4 persone gravemente indiziate dei reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione di armi. Sul lungotevere Raffaello Sanzio, gli investigatori del I° Distretto Trevi Campo Marzio, hanno fermato 2 persone, un uomo ed una donna, mentreillegalmente alcun farmaci, tra alcuni, ad una terza persona. Il “cliente” ...

Advertising

ilfaroonline : Roma, vendevano steroidi e anabolizzanti in centro e in casa avevano un arsenale - mempispillo : @beaglelaziale Due settimane fa la vendevano a Roma est. - laziaSusy : @luisannamesseri @maddai_ bone,sette anche olive verdi dolci.....Io le mangerei come fossero patatine.Ricordo tanti… - romalifenews : Sono state rubate 134mila identità tra cui dichiarazioni di redditi , pensioni, stipendi e codici fiscali poi vendu… - MartinoMatteo : @Gianpaolo_5 Vedi se al posto di Manchester City si fosse chiamata, che ne so, Juve, Inter, Milan, Roma, come li ve… -