Pioggia di fuoco sull'Azovstal, il video che inchioda i russi: sono bombe al fosforo (Di domenica 15 maggio 2022) bombe al fosforo sull'acciaieria Azovstal di Mariupol. Il video che inchioda l'esercito russo è stato pubblicato dall'account Tpyxa english su Twitter. In trentasei lunghissimi secondi si vede una Pioggia scintillante gialla e bianca colpire la struttura dove da settimane sono asserragliati gli uomini del battaglione Azov che combatte per l'Ucraina. Le i mmagini trovano conferma nelle parole del consigliere del sindaco Petro Andryushchenko su un canale Telegram: “Ieri gli occupanti hanno usato per la prima volta bombe incendiarie o al fosforo contro i difensori di Mariupol”. Nemmeno 7 giorni fa, nell'immenso complesso industriale c'erano anche centinaia di civili, soprattutto donne e bambini, evacuati con i ... Leggi su iltempo (Di domenica 15 maggio 2022)al'acciaieriadi Mariupol. Ilchel'esercito russo è stato pubblicato dall'account Tpyxa english su Twitter. In trentasei lunghissimi secondi si vede unascintillante gialla e bianca colpire la struttura dove da settimaneasserragliati gli uomini del battaglione Azov che combatte per l'Ucraina. Le i mmagini trovano conferma nelle parole del consigliere del sindaco Petro Andryushchenko su un canale Telegram: “Ieri gli occupanti hanno usato per la prima voltaincendiarie o alcontro i difensori di Mariupol”. Nemmeno 7 giorni fa, nell'immenso complesso industriale c'erano anche centinaia di civili, soprattutto donne e bambini, evacuati con i ...

Advertising

JHajji85 : Impressionante. Una pioggia di fuoco in senso letterale. - OrtensiaPontic8 : RT @Lexis_1985: Che possiate sempre essere così, come pioggia fresca d'estate e con il fuoco nel cuore ?? Questi siete voi ? #alexbelli ? #… - Lexis_1985 : Che possiate sempre essere così, come pioggia fresca d'estate e con il fuoco nel cuore ?? Questi siete voi ?… - Wendycroy888 : RT @zaffiro_paola: Dove siamo adesso, dove siamo adesso? Nel momento in cui lo sai, sai di saperlo Finché ci sarà il sole Finché ci sarà la… - RaffaeleSabbat4 : @antokrx @MassimGiannini ... proprio un gruppo di terroristi del villaggio di Jenin hanno ammazzato 19 ebrei? Glie… -