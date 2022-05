Newcastle United vs Arsenal: pronostico e possibili formazioni (Di domenica 15 maggio 2022) L’Arsenal punterà a rimanere al posto di guida per la Champions League quando si recherà al Newcastle United per la penultima partita della stagione della Premier League lunedì 16 maggio sera. I Magpies più di recente sono scesi 5-0 contro il Manchester City, mentre i Gunners sono stati fatti a pezzi nella sconfitta per 3-0 nel derby di North London contro il Tottenham Hotspur giovedì sera. Il calcio di inizio di Newcastle United vs Arsenal è previsto alle 21 Prepartita Newcastle United vs Arsenal: a che punto sono le due squadre? Newcastle United Con la minaccia di un’impensabile retrocessione dalla prima divisione ora evitata, il Newcastle si sta godendo una lenta crociera ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 15 maggio 2022) L’punterà a rimanere al posto di guida per la Champions League quando si recherà alper la penultima partita della stagione della Premier League lunedì 16 maggio sera. I Magpies più di recente sono scesi 5-0 contro il Manchester City, mentre i Gunners sono stati fatti a pezzi nella sconfitta per 3-0 nel derby di North London contro il Tottenham Hotspur giovedì sera. Il calcio di inizio divsè previsto alle 21 Prepartitavs: a che punto sono le due squadre?Con la minaccia di un’impensabile retrocessione dalla prima divisione ora evitata, ilsi sta godendo una lenta crociera ...

Advertising

periodicodaily : Newcastle United vs Arsenal: pronostico e possibili formazioni #16maggio #premierleague - CalcioOggi : Juventus, le strategie per l’attacco. Gabriel per la difesa. Inter, ipotesi Khéphren Thuram ma c’è anche Asslani. U… - ilcirotano : Osimhen, mister 100 milioni che ha stregato gli inglesi. Chi la spunta tra United e Newcastle? - - 7CopasDeEuropa : @PaulScaroigne @tuskatore vabe ma gli inglesi non hanno club superiori al nostro (in generale ), in piu pure lo uni… - ArmandaGelsomin : RT @Gazzetta_it: #calciomercato. Osimhen, mister 100 milioni che ha stregato gli inglesi. Chi la spunta tra United e Newcastle? https://t.c… -