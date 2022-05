MotoGP, GP Francia 2022. Trionfa Enea Bastianini! Doppietta Ducati, ma Bagnaia sbaglia e dice addio al Mondiale (Di domenica 15 maggio 2022) C’è un Sole velato su Le Mans al via del Gran Premio di Francia di MotoGP. Dunque niente pioggia, come le previsioni annunciavano, ma gara asciutta e per di più con temperature elevate. Subito dopo la partenza si forma un autentico mucchio selvaggio alla prima chicane, che sconvolge le posizioni della griglia. I grandi perdenti della dinamica sono Aleix Espargarò e Fabio Quartararo, che si ritrovano addirittura sesto e ottavo al termine del giro iniziale! In testa c’è invece Jack Miller, seguito da Francesco Bagnaia e da Alex Rins. Quest’ultimo esce però di scena già all’inizio della terza tornata, quando finisce a terra alla prima variante. Le Ducati del Factory Team hanno momentaneamente campo libero e ne approfittano per scambiarsi di posizione. Pecco prende quindi il comando davanti al compagno di squadra, mentre ... Leggi su oasport (Di domenica 15 maggio 2022) C’è un Sole velato su Le Mans al via del Gran Premio didi. Dunque niente pioggia, come le previsioni annunciavano, ma gara asciutta e per di più con temperature elevate. Subito dopo la partenza si forma un autentico mucchio selvaggio alla prima chicane, che sconvolge le posizioni della griglia. I grandi perdenti della dinamica sono Aleix Espargarò e Fabio Quartararo, che si ritrovano addirittura sesto e ottavo al termine del giro iniziale! In testa c’è invece Jack Miller, seguito da Francescoe da Alex Rins. Quest’ultimo esce però di scena già all’inizio della terza tornata, quando finisce a terra alla prima variante. Ledel Factory Team hanno momentaneamente campo libero e ne approfittano per scambiarsi di posizione. Pecco prende quindi il comando davanti al compagno di squadra, mentre ...

