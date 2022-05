MotoGp, Francia: doppietta Ducati a Le Mans, vince Bastianini (Di domenica 15 maggio 2022) Enea Bastianini su Ducati del team Gresini, in 41'34"613, ha vinto il Gran premio di Francia, disputato sulla pista di Le Mans, nella Classe MotoGp. Il pilota di Rimini ha preceduto sul traguardo l'... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 15 maggio 2022) Eneasudel team Gresini, in 41'34"613, ha vinto il Gran premio di, disputato sulla pista di Le, nella Classe. Il pilota di Rimini ha preceduto sul traguardo l'...

