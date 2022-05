Milan-Atalanta 2-0 al 90?: Leao e Theo, gol da fenomeni | Serie A News (Di domenica 15 maggio 2022) Terminata, a 'San Siro', Milan-Atalanta, partita della 37^ giornata della Serie A 2021-2022. Ecco quanto accaduto nella ripresa del match Leggi su pianetamilan (Di domenica 15 maggio 2022) Terminata, a 'San Siro',, partita della 37^ giornata dellaA 2021-2022. Ecco quanto accaduto nella ripresa del match

Advertising

CB_Ignoranza : Secondo quanto riportato da @DiMarzio, Ibra avrebbe creato delle crepe nel vetro del pullman con delle manate per i… - SkySport : Milan, squadra in ritiro prima dell'Atalanta: decisione dei giocatori #SkySport #SerieA #SkySerieA #MilanAtalanta… - TuttoMercatoWeb : Che entusiasmo a Zingonia: tifosi dell'#Atalanta caricano la squadra per la sfida al #Milan ?? @p_iannarelli - Gioss9 : RT @TeofiloSteven: mi dicevano che non ci credevano,ma proprio non ci credevano e invece Milan-Atalanta è stata vista e commentata più dai… - __Ihaveanidea__ : RT @AntoVitiello: ??? Prova di forza del #Milan, l'ennesima dimostrazione. Battuta anche l'#Atalanta con due prodezze di #Leao e #Hernandez.… -