“L’Ue sia sempre più in prima linea per la pace”, il monito di Di Maio (Di domenica 15 maggio 2022) L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Di Maio sulle sanzioni a Mosca: “L’Italia è per la linea dura” Di Maio avverte: “Ue compatta, pronti a inasprire le sanzioni alla Russia” Anche l’Ucraina merita di “vivere nella pace e nella libertà”, parola di Di Maio Minacce a Di Maio per sostegno Ucraina, indagate due persone Ucraina, Di Maio: “Non possiamo pensare di fornire armi per colpire il suolo russo” Di Maio in visita a Tripoli Leggi su webmagazine24 (Di domenica 15 maggio 2022) L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Disulle sanzioni a Mosca: “L’Italia è per ladura” Diavverte: “Ue compatta, pronti a inasprire le sanzioni alla Russia” Anche l’Ucraina merita di “vivere nellae nella libertà”, parola di DiMinacce a Diper sostegno Ucraina, indagate due persone Ucraina, Di: “Non possiamo pensare di fornire armi per colpire il suolo russo” Diin visita a Tripoli

Advertising

Ettore_Rosato : “C’è una cosa che apprezzo: il tuo sforzo di unire la Nato e l’UE” Le parole con cui #Biden ha accolto #Draghi son… - PeppeAmicarelli : RT @francofontana43: Per l’Europa la vera posta in gioco, oltre come ovvio alla sopravvivenza del Pianeta, è quella di una Ue indipendente… - Rosyfree74 : RT @thisisFMC: @hagakure_jfp @mar__bru Credo che l'obiettivo di Boris Johnson sia duplice e proprio conseguenza della Brexit. 1) dimostrare… - _854569266004 : RT @francofontana43: Per l’Europa la vera posta in gioco, oltre come ovvio alla sopravvivenza del Pianeta, è quella di una Ue indipendente… - rev_emi : RT @ProItalia_org: Ma l'UE che vuole insegnare al resto del mondo cosa sia la democrazia è la stessa UE che considera un pericolo mortale o… -