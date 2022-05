LIVE Motocross, GP Sardegna MXGP 2022 in DIRETTA: lotta tra Gajser e Prado per la vittoria (Di domenica 15 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.00 Evans risponde superando Guadagnini. 14.00 Guadagnini compie un doppio sorpasso, settimo posto per lui. 15.00 Anche Vlaanderen è riuscito ad agganciare la coppia Jonass e Seewer. 16.00 Forato si trova in diciassettesima posizione. 17.00 Jonass resiste in ogni modo agli attacchi di Seewer. 18.00 Seewer, tre decimi dalla terza posizione di Jonass. 19.00 Stabile Guadagnini in nona posizione. 20.00 Vlaanderen supera Van doninck prendendosi la quinta piazza. 21.00 Seewer si prende il giro veloce, 1:56.038. 22.00 Vlaanderen punta la quinta posizione di Van doninck. 23.00 Prado si trova ad un secondo e mezzo dal pilota della Honda. 24.00 Che giro fantastico di Gajser che stampa il best lap con 1:56.501. 25.00 Questi i primi cinque al ... Leggi su oasport (Di domenica 15 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.00 Evans risponde superando Guadagnini. 14.00 Guadagnini compie un doppio sorpasso, settimo posto per lui. 15.00 Anche Vlaanderen è riuscito ad agganciare la coppia Jonass e Seewer. 16.00 Forato si trova in diciassettesima posizione. 17.00 Jonass resiste in ogni modo agli attacchi di Seewer. 18.00 Seewer, tre decimi dalla terza posizione di Jonass. 19.00 Stabile Guadagnini in nona posizione. 20.00 Vlaanderen supera Van doninck prendendosi la quinta piazza. 21.00 Seewer si prende il giro veloce, 1:56.038. 22.00 Vlaanderen punta la quinta posizione di Van doninck. 23.00si trova ad un secondo e mezzo dal pilota della Honda. 24.00 Che giro fantastico diche stampa il best lap con 1:56.501. 25.00 Questi i primi cinque al ...

corsedimoto : ORARI TV - La MXGP oggi corre sulla sabbia di Riola Sardo. Fari puntati su Mattia Guadagnini che debutta in top cla… - zazoomblog : LIVE Motocross GP Sardegna MXGP 2022 in DIRETTA: risultati in tempo reale - #Motocross #Sardegna #DIRETTA: - corsedimoto : ORARI TV MXGP - Ecco dove e come vedere il Motocross Mondiale di scena a Riola Sardo: gli orari delle dirette e dif… - zazoomblog : LIVE Motocross GP Italia MXGP 2022 in DIRETTA: dominio di Gajser caduta purtroppo per Forato - #Motocross #Italia… - zazoomblog : LIVE Motocross GP Italia MXGP 2022 in DIRETTA: si parte! - #Motocross #Italia #DIRETTA: #parte!… -