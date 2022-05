LIVE Giro d’Italia 2022, Isernia-Blockhaus in DIRETTA: Zana e Rosa in una fuga da nove uomini, gruppo a 4’40” (Di domenica 15 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE Giro d’Italia 2022 12.51 Ecco un’immagine dalla corsa che ritrae i fuggitivi in azione: Giro d’Italia – Stage 9? Leading the Race In testa alla corsa @JoeDombro, @NATNAELTESFATS1, @diegoro 89, Zana, Gall, @CepdaAlexander, @JamesKnoxx, @EduSepulvedaARG, @NansPeters gruppo Maglia Rosa > 4’31” 158 km to go #Giro pic.twitter.com/VbIDvd6y4g — Giro d’Italia (@Giroditalia) May 15, 2022 12.49 La strada verso Roccaraso è piuttosto dura, sono 7,3 km al 6,1% di pendenza media. Ovviamente niente di paragonabile a quello che ci aspetta nel finale… 12.46 Tom Dumoulin è ora in ... Leggi su oasport (Di domenica 15 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALE12.51 Ecco un’immagine dalla corsa che ritrae i fuggitivi in azione:– Stage 9? Leading the Race In testa alla corsa @JoeDombro, @NATNAELTESFATS1, @diegoro 89,, Gall, @CepdaAlexander, @JamesKnoxx, @EduSepulvedaARG, @NansPetersMaglia> 4’31” 158 km to go #pic.twitter.com/VbIDvd6y4g —(@ditalia) May 15,12.49 La strada verso Roccaraso è piuttosto dura, sono 7,3 km al 6,1% di pendenza media. Ovviamente niente di paragonabile a quello che ci aspetta nel finale… 12.46 Tom Dumoulin è ora in ...

