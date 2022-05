LIVE Giro d’Italia 2022 in DIRETTA: Nibali e Pozzovivo con i primi, staccati Yates, Ciccone e Almeida (Di domenica 15 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE Giro d’Italia 2022 16.55 Carapaz, Bardet e Landa sembrano i più brillanti. Nelle prime posizioni anche Nibali e Pozzovivo. 16.55 Fortunato rientra dopo un piccolo momento di sbandamento. 16.54 SI STACCA LA MAGLIA ROSA! Juan Pedro Lopez inizia a scrollare le spalle. Mancano 7,7 all’arrivo. 16.54 Un po’ al gancio ora Fortunato. 16.53 Già 40? di ritardo per Simon Yates. Arensman e Valverde sono nel gruppetto di testa. 16.53 Problema per la maglia rosa. Juan Pedro Lopez si aggancia con un corridore ed è costretto a mettere il piede a terra. 16.52 Qui si fa una fatica bestiale. SI STACCANO ANCHE JOAO Almeida E BILBAO! 16.52 Perde terreno anche Kämna. 16.51 Si stacca Carthy. Tanta ... Leggi su oasport (Di domenica 15 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALE16.55 Carapaz, Bardet e Landa sembrano i più brillanti. Nelle prime posizioni anche. 16.55 Fortunato rientra dopo un piccolo momento di sbandamento. 16.54 SI STACCA LA MAGLIA ROSA! Juan Pedro Lopez inizia a scrollare le spalle. Mancano 7,7 all’arrivo. 16.54 Un po’ al gancio ora Fortunato. 16.53 Già 40? di ritardo per Simon. Arensman e Valverde sono nel gruppetto di testa. 16.53 Problema per la maglia rosa. Juan Pedro Lopez si aggancia con un corridore ed è costretto a mettere il piede a terra. 16.52 Qui si fa una fatica bestiale. SI STACCANO ANCHE JOAOE BILBAO! 16.52 Perde terreno anche Kämna. 16.51 Si stacca Carthy. Tanta ...

