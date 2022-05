Jeremias Rodriguez si ritira dalla tv | “Mai più reality”

Leggi su biccy

(Di domenica 15 maggio 2022) Silvia Toffanin ieri a Verissimo ha ospitato Gustavo e. Il ragazzo (che ha anche svelato il suo segreto) ha promesso che non lo vedremo più in uned ha aggiunto che il mondo della televisione non fa per lui. L’ex naufrago ha poi spiegato a Silvia come mai si è trovato a fare il GF Vip e L’Isola dei Famosi, nonostante non ami stare al centro dell’attenzione. “Questo è stato il terzo e ultimo, sono davvero sicuro. Ho accettato di non essere tagliato per questo lavoro. Perché alla fine è un lavoro come altri e bisogna esserci portati e io non lo sono e l’ho capito. Non faccio parte di questo, lascio il palcoscenico a Belen e Cecilia, ma è sempre stato loro non ho voluto rubare niente. Ho soltanto fatto delle esperienze in tv. Come mai ho fatto questi? Qualsiasi ...