Giro d'Italia: Hindley vince sul Blockhaus, Lopez resta in rosa (Di domenica 15 maggio 2022) L’australiano Jai Hindley, dopo uno sprint ristretto ha vinto la 9. tappa del 105. Giro d’Italia di ciclismo, da Isernia ai 1.665 metri d’altezza del Blockhaus (Pescara), lunga 191 chilometri. Hindley... Leggi su feedpress.me (Di domenica 15 maggio 2022) L’australiano Jai, dopo uno sprint ristretto ha vinto la 9. tappa del 105.d’di ciclismo, da Isernia ai 1.665 metri d’altezza del(Pescara), lunga 191 chilometri....

Advertising

alex_orlowski : La Russia ha deportato 210mila bambini ucraini, per farvi capire la proporzione in Italia nascono 400mila bimbi ogn… - giroditalia : ?? GIRO EXPRESS | Tappa 8? Tappa tutta napoletana, patria della musica, del cibo, del grande abbigliamento e dell'i… - giroditalia : Buonanotte dal Giro d’Italia 2022 ?? Powered by @ENIT_italia #Giro - bikenewsPhoto : JAI HINDLEY vince la 9a tappa del GIRO D’ITALIA, JUAN PEDRO LOPEZ difende la sua MAGLIA ROSA @bikenewsPhoto… - infoitinterno : Lo speciale di Icaro TV per presentare l'11a tappa del Giro d'Italia 2022 • -