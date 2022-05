Giro d’Italia 2022, Juan Pedro Lopez può tenere la maglia rosa ancora diversi giorni: fino a quando? Spagnolo rivelazione della corsa (Di domenica 15 maggio 2022) Juan Pedro Lopez è riuscito a difendere la maglia rosa con grandissima personalità. Lo Spagnolo non è andato alla deriva sulla durissima salita del Blockhaus: ha avuto un contatto a metà ascesa e ha dovuto mettere piede a terra, ha perso contatto dagli uomini migliori di giornata, ma in solitaria ha stretto i denti in terra abruzzese e ha conservato il simbolo del primato con appena 12 secondi di vantaggio sul portoghese Joao Almeida. Gli atleti che puntano alla conquista del Trofeo Senza Fine sono appena alle spalle dell’alfiere della Trek-Segafredo, che è riuscito a indossare la maglia rosa sull’Etna, al termine della quarta tappa andata in scena martedì scorso: grazie a una fuga da lontano concluse al secondo posto ... Leggi su oasport (Di domenica 15 maggio 2022)è riuscito a difendere lacon grandissima personalità. Lonon è andato alla deriva sulla durissima salita del Blockhaus: ha avuto un contatto a metà ascesa e ha dovuto mettere piede a terra, ha perso contatto dagli uomini migliori di giornata, ma in solitaria ha stretto i denti in terra abruzzese e ha conservato il simbolo del primato con appena 12 secondi di vantaggio sul portoghese Joao Almeida. Gli atleti che puntano alla conquista del Trofeo Senza Fine sono appena alle spalle dell’alfiereTrek-Segafredo, che è riuscito a indossare lasull’Etna, al terminequarta tappa andata in scena martedì scorso: grazie a una fuga da lontano concluse al secondo posto ...

Advertising

giroditalia : ?? Giro d'Italia - Stage 9? Leading the Race | In testa alla corsa ???? @JoeDombro, ???? @NATNAELTESFATS1, ????… - giroditalia : Buonanotte dal Giro d’Italia 2022 ?? Powered by @ENIT_italia #Giro - repubblica : Giro d'Italia, Hindley vince in salita sul Blockhaus: Lopez soffre ma resiste in rosa - GaetanoBresci9 : RT @gianlucamart1: Alaa Al Dali è il miglior ciclista di Gaza, vorrebbe partecipare al Giro d'Italia ma Israele non gli concede il visto. A… - PalanoPalanos68 : RT @gianlucamart1: Alaa Al Dali è il miglior ciclista di Gaza, vorrebbe partecipare al Giro d'Italia ma Israele non gli concede il visto. A… -