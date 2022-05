Gasperini: 'Il Milan merita lo scudetto'. E sugli arbitri lascia l'intervista... (Di domenica 15 maggio 2022) Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta con il Milan: "Il Milan è... Leggi su calciomercato (Di domenica 15 maggio 2022) Il tecnico dell'Atalanta Gian Pieroè intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta con il: "Ilè...

Advertising

gippu1 : Milan-Atalanta sarà arbitrata da Orsato. Sfortunatamente per i milanisti, il #Milan non vince a San Siro con Orsat… - sportface2016 : #Atalanta, #Zapata salta lo #Spezia. #Gasperini non lo rischia in vista del #Milan - notizie_milan : Milan-Atalanta, Gasperini: “Il Milan merita lo Scudetto” - parado_nobailao : RT @tuttoatalanta: Gasperini: 'Il Milan merita lo scudetto'. Poi abbandona l'intervista: 'Episodi? Grazie e arrivederci' - MilanNewsit : LIVE MN - Gasperini: 'Siamo stati alla pari del Milan. Loro hanno fatto qualcosa di straordinario: merito di Pioli,… -