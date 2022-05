Diffidati Milan-Atalanta, i rossoneri a rischio squalifica in vista del Sassuolo (Di domenica 15 maggio 2022) Il Milan vuole proseguire la propria marcia in testa alla classifica anche nel match contro l’Atalanta, valevole per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Gli uomini di Stefano Pioli, però, dovranno fare attenzioni ai cartellini gialli poiché, in vista della prossima trasferta con il Sassuolo, ben cinque calciatori figurano nella lista dei Diffidati: si tratta di Romagnoli, Brahim Diaz, Tomori, Rafael Leao e Kalulu. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 15 maggio 2022) Ilvuole proseguire la propria marcia in testa alla classifica anche nel match contro l’, valevole per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Gli uomini di Stefano Pioli, però, dovranno fare attenzioni ai cartellini gialli poiché, indella prossima trasferta con il, ben cinque calciatori figurano nella lista dei: si tratta di Romagnoli, Brahim Diaz, Tomori, Rafael Leao e Kalulu. SportFace.

